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Гандбольная "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф"

ТОЛЬЯТТИ. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 11-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти гандбольная "Лада" нанесла поражение АГУ-"Адыиф" из Майкопа — 35:23 (16:11), сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд состоялась в среду, 13 ноября, в УСК "Олимп".

Фото: "Лада" ГК

"Лада": Деревень (4/15=26%), Михайлюта — 1 (6/18=33%); Фомина — 3, Близнова — 1, Какмоля — 4, Михайличенко — 5/1, Шамановская — 3, Никитина — 5 (2 мин.), Решетникова — 3, Голубева, Щербак — 2 (4 мин.), Блохина — 2, Кирдяшева — 4/1 (4 мин.), Амельченко — 2, Новоселова.

АГУ-"Адыиф": Баскакова (14/44=31%), Силантьева (¼=25%); Краснокутская (4 мин.), Никулина, Кучеренко — 3/1 (4 мин.), Морозова — 1, Ю. Куцевалова — 1, Кириллова — 4/2, Дмитриева — 1, Дворцевая — 4, Загайко — 2, Кожубекова, Дьяченко — 6/1, Коблева (2 мин.).

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