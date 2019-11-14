Самарские таможенники предотвратили ввоз в страну 57 тыс. литров контрабандного бензина

Должностные лица Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области задержали рядом с государственной границей грузовик с цистерной, перевозивший контрабандный бензин, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Транспорт следовал из Республики Казахстан в Россию и, судя по предъявленным водителем документам, перевозил 57 тыс. литров бензина марки АИ-92 К5 стоимостью свыше 1,4 млн рублей. Сотрудниками таможни были отобраны образцы топлива из прицепа-цистерны. Экспертиза показала, что находившийся за рулем фуры гражданин России перемещал бензин, который по физико-химическим параметрам соответствует нормам автомобильного бензина экологического класса К2 (запрещен к обороту на территории РФ). Данный факт свидетельствует о несоответствии сведениям, указанным в товаросопроводительных документах, предъявленных водителем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.