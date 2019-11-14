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Олимпийские Спорт

В полуфинале чемпионата России выступят три самарских боксера

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 ноября, в самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" в 14:00 стартуют полуфинальные бои чемпионата России по боксу. Борьбу за медали турнира в десяти весовых категориях продолжают 40 сильнейших спортсменов, среди них три представителя Самарской области.

В  чемпионате России участвует около 300 боксеров из 58 регионов страны, поединки проходят в десяти весовых категориях. По итогам предварительного этапа определились участники полуфинала, который состоится завтра в "МТЛ Арена".

В нем выступят три самарских боксера — Павел Федоров (весовая категория 63 кг), Вахид Аббасов (69 кг) и Шахобас Махмудов (69 кг). По итогам чемпионата определится состав сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру для участия в Олимпийских играх 2020 года.

Финальные бои чемпионата России пройдут в "МТЛ Арене" 16 ноября, начало в 18:00. Вход — по пригласительным и билетам. В рамках концертной программы выступят Анна Седакова и Natan.

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