В Кинеле экс-полицейского приговорили к штрафу за взятку

Вступил в силу приговор Кинельского районного суда, вынесенный 30-летнему бывшему оперуполномоченному ОБЭП МО МВД России "Кинельский" старшему лейтенанту полиции Марату Бекбатырову. Его признали виновным в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, полицейский получал взятки за освобождение со спецстоянки транспорта, задержанного в рамках доследственной проверки. Сотрудники ФСБ получили информацию об этом в ноябре 2018 года.

20 ноября 2018 г. Бекбатырова задержали при получении 25 тыс. рублей. 18 декабря в отношении него возбудили уголовное дело.

Кинельский райсуд приговорил Бекбатырова к штрафу 130 тыс. руб. и на два года лишил права занимать определенные должности.