Заключенного самарской колонии наказали за оскорбительные апелляционные жалобы

В Самаре заключенного ИК-26 осудили за неуважение к суду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале 2018 г. и августе 2019 г. заключенный направил три апелляционные жалобы на постановления судей Советского и Волжского райсудов. По версии обвинения, в текстах жалоб были оскорбительные высказывания в адрес судей.

Мужчина не признал вину. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.