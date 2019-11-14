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Суды Происшествия

Заключенного самарской колонии наказали за оскорбительные апелляционные жалобы

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре заключенного ИК-26 осудили за неуважение к суду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В феврале 2018 г. и августе 2019 г. заключенный направил три апелляционные жалобы на постановления судей Советского и Волжского райсудов. По версии обвинения, в текстах жалоб были оскорбительные высказывания в адрес судей.

Мужчина не признал вину. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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