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Общество

Житель Безенчука оплатил долг за коммуналку после ареста денежных средств

БЕЗЕНЧУК. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Долг за коммунальные платежи в сумме 31 тыс. руб. житель Безенчукского района Самарской области оплатил лишь после наложения ареста на его денежные средства, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина добровольно долг не оплачивал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Для установления имущественного положения судебным приставом направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате полученных ответов установлено, что он имеет в одном из банков действующий счет.

В рамках исполнительного производства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства.

Данная мера побудила мужчину погасить имеющийся долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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