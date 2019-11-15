Житель Безенчука оплатил долг за коммуналку после ареста денежных средств

Долг за коммунальные платежи в сумме 31 тыс. руб. житель Безенчукского района Самарской области оплатил лишь после наложения ареста на его денежные средства, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Мужчина добровольно долг не оплачивал. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Для установления имущественного положения судебным приставом направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате полученных ответов установлено, что он имеет в одном из банков действующий счет.

В рамках исполнительного производства было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства.

Данная мера побудила мужчину погасить имеющийся долг в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.