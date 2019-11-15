АвтоВАЗ отказался от испытательного полигона и изменил тесты проверок автомобилей

С ноября на АвтоВАЗе стартовала работа по переделке логистики финальных тестов автомобилей и проверок на качество, пишет cars.ru.

Все машины перед отправкой дилерам будут проверять по-новому. Перестройка процессов даст дополнительную страховку от того, чтобы какое-то несоответствие не проскочило мимо специально обученных "чек-менов".

Кроме того, завод отказался от затратного испытательного полигона. Все модели Lada испытывают внутри помещений на роликовых стендах на разных скоростях. Мотор проходит холодную и горячую обкатку. "Уличный трек — пустая трата бензина", — считает специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий.

Отказ от полигона позволит не только сэкономить на горючем, но и сократить время на перемещение автомобилей и затраты на уборку. В компании отметили, что под крышей можно не опасаться изменений погоды.