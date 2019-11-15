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Экология Общество

Депутат Госдумы Владимир Бурматов приехал в Самару с "экологическим" визитом

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область с рабочим визитом прибыл депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов. Политик приехал по приглашению своего коллеги из самарского областного парламента, руководителя федерального партийного проекта "Чистая страна" в Самарской области Дениса Волкова.

Владимир Бурматов является председателем комитета по экологии и охране окружающей среды в Госдуме, а также руководит "Чистой страной" на федеральном уровне. Напомним, что этот проект был создан под эгидой "Единой России" для надзора за исполнением мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Для Самарской области "Экология" является одним из приоритетных направлений. Он реализуется в рамках майского Указа Президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. В рамках нацпроекта регион может получить несколько миллиардов рублей на защиту окружающей среды: ремонт и строительство очистных сооружений, строительство современных объектов по переработке мусора и многое другое.

Во время визита Владимир Бурматов познакомится с успешными социально-экологическими практиками региона, пообщается со студентами профильных вузов — будущими экологами и учеными, встретится с эко-волонтерами региона. Кроме того, планируется провести рабочее совещание с активом самарского отделения "Чистой страны".

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