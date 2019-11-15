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Музыка Культура

В Самарской филармонии выступит балалаечный "Хендрикс"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 18 ноября, в 19:00, выступит Алексей Архиповский (балалайка, Москва).

Алексей Архиповский — музыкант-виртуоз, он использует электронную обработку звука, накладывает друг на друга "живое" и "электронное" звучания.

"Его нередко сравнивают с Паганини или Хендриксом — музыкантами, которые перевернули сознание слушателей, заставив по-новому взглянуть на возможности скрипки и гитары. Архиповский также создал другой стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством — "электрификацией" инструмента", — рассказывает пресс-секретарь филармонии Юлия Шумилина.

Музыкант попал в российскую книгу рекордов в номинации "лучший в мире балалаечник".

"Алексей Архиповский считает свой треугольный инструмент кладезем тайн и загадок, подобным загадочной пирамиде Хеопса. Он не устает их разгадывать, а значит — удивлять свою благодарную публику новыми находками и открытиями", — сообщает пресс-служба филармонии.

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