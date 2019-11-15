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Суды Происшествия

Самарчанка, задержанная у железной дороги с героином, получила три года колонии

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советский районный суд Самары вынес 35-летней неоднократно судимой местной жительнице за приобретение и хранение героина в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

В начале августа 2019 г. сильно пьяную женщину задержали сотрудники Средневолсжкого ЛУ МВД России на транспорте у железнодорожного перегона Самара — Безымянка. При ней обнаружили 4 г героина, который она забрала из "закладки".

В суде обвиняемая признала вину.

В итоге самарчанке назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

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