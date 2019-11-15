В Художественном музее откроется выставка Вениамина Клецеля

В Художественном музее 20 ноября, в 17:00, откроется выставка Вениамина Клецеля "Живопись, графика. Избранное" (6+).

Художник Вениамин Клецель 30 лет жил и работал в Самаре, потом эмигрировал в Израиль. На новой выставке в Художественном музее представят его живопись и графика как самарского, так и иерусалимского периодов. Здесь будут экспонироваться исполненные в Самаре масштабные полотна: "Матисс" (1973), "Воспоминание о Средней Азии" и "Кузнечный цех" (1979).

В основу живописной манеры Клецеля легли традиции общества "Бубнового Валета". Много путешествуя, Клецель имел возможность видеть работы великих мастеров ХХ века: сильное влияние на его манеру оказали Пабло Пикассо, Хаим Сутин, экспрессионисты. Так он пришел к своему варианту экспрессивной живописи.

Выставка продлится до 8 декабря.