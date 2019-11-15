Житель Борского района получил больше восьми лет колонии за разбой

Суд приговорил жителя Борского района к восьми годам и пяти месяцам колонии строгого режима за разбой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

2 марта 2019 г. мужчина пришел в квартиру на ул. Куйбышева в пос. Новоборский, где временно жил находящийся в командировке человек. Угрожая ножом, злоумышленник потребовал отдать деньги. Заупрямившейся жертве он нанес четыре удара ножом в грудь, сорвал золотую цепочку, забрал мобильник и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 71 тыс. рублей.

Суд также обязал обвиняемого возместить пострадавшему материальный вред — 280 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.