Житель Красноармейского района стал фигурантом уголовного дела за нетрезвую езду

Сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя пос. Любицкий Красноармейского района, управлявшего автомобилем в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Внимание патрульных привлек ВАЗ 21102, водитель которого нарушил ПДД. В ходе сбора административного материала стражи правопорядка выявили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Мужчине было предложено пройти процедуру на месте остановки и в лечебном учреждении. По результатам исследования, наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,014 промилле при норме в 0,16 промилле. Полицейскими собран административный материал, предусмотренный ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В результате проверки сотрудники ГИБДД установили, что нарушитель в апреле 2017 г. уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В настоящее время дознавателями ОМВД России по Красноармейскому району в отношении водителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.