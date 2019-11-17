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Преступления Происшествия

Жителя Богатовского района подозревают в краже автомобиля у тети

БОГАТОЕ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции задержали жителя Богатовского района, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился мужчина, заявивший о пропаже машины, принадлежащей его жене. Сотрудники полиции немедленно выехали на место происшествия и после опроса потерпевших приступили к поиску автомобиля.

Поскольку в ходе осмотра места происшествия, а именно гаража, в котором находился автомобиль, было выявлено, на замке отсутствуют следы взлома, участковый уполномоченный предположил, что к данному происшествию причастен кто-то из близких родственников потерпевших. В ходе работы было установлено, что к содеянному может быть причастен ранее судимый племянник потерпевшей.

Местонахождение подозреваемого установили и доставили его в отделение полиции. В ходе беседы молодой человек признался в угоне автомобиля и указал место где находится транспортное средство.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Автомобиль возвращен законному владельцу.

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