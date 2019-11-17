Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" в матче Кубка ЕГФ

В ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" взяла верх над звенигородской "Звездой" — 34:28 (15:15), пробившись в групповую фазу розыгрыша, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в субботу, 16 ноября, в тольяттинском УСК "Олимп".
"Лада": Лагина, Деревень, Михайлюта; Фомина — 6/1 (2 мин.), Близнова, Какмоля — 2, Михайличенко — 6, Шамановская — 4 (2 мин.), В. Никитина — 4, Решетникова — 5, Голубева (2 мин.), Щербак — 4 (4 мин.), Блохина — 2, Кирдяшева — 1/1 (2 мин.), Амельченко, Новоселова.
"Звезда": Кирикиас, Аношкина, Тиханова; Чернова — 1, Осипова — 3 (4 мин.), Чинахова, Климанцева — 6/1, Егорова — 2/1, Суслова — 3, Триобчук — 2, Ганичева, Собина — 2, Н. Никитина — 7/4, Церковнюк (2 мин.), Илларионова — 1, Мурзалиева — 1.