16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" в матче Кубка ЕГФ В Самаре состоится финал чемпионата России по боксу Две гандболистки "Лады" получили вызов в молодежную сборную России В полуфинале чемпионата России выступят три самарских боксера Гандбольная "Лада" одержала победу над АГУ-"Адыиф"

Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" в матче Кубка ЕГФ

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" взяла верх над звенигородской "Звездой" — 34:28 (15:15), пробившись в групповую фазу розыгрыша, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в субботу, 16 ноября, в тольяттинском УСК "Олимп".

Фото: "Лада" ГК

"Лада": Лагина, Деревень, Михайлюта; Фомина — 6/1 (2 мин.), Близнова, Какмоля — 2, Михайличенко — 6, Шамановская — 4 (2 мин.), В. Никитина — 4, Решетникова — 5, Голубева (2 мин.), Щербак — 4 (4 мин.), Блохина — 2, Кирдяшева — 1/1 (2 мин.), Амельченко, Новоселова.

"Звезда": Кирикиас, Аношкина, Тиханова; Чернова — 1, Осипова — 3 (4 мин.), Чинахова, Климанцева — 6/1, Егорова — 2/1, Суслова — 3, Триобчук — 2, Ганичева, Собина — 2, Н. Никитина — 7/4, Церковнюк (2 мин.), Илларионова — 1, Мурзалиева — 1.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1