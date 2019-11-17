Гандбольная "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" в матче Кубка ЕГФ

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В ответном матче третьего раунда Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" взяла верх над звенигородской "Звездой" — 34:28 (15:15), пробившись в групповую фазу розыгрыша, сообщает пресс-служба автозаводчанок. Встреча команд прошла в субботу, 16 ноября, в тольяттинском УСК "Олимп".

Фото: "Лада" ГК