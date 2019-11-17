В Самаре появится новое кладбище

Пресс-служба мэрии Самары опубликовала перечень мероприятий муниципальной программы по развитию сферы ритуальных услуг и мест захоронения, запланированных на 2019–2028 годы.

Согласно данным документа в 2023 г. городская администрация намерена приобрести земельный участок под новое муниципальное кладбище. На эти цели выделят 60 млн рублей. В 2024 г. начнется проектирование его инфраструктуры, на которое планируют направить 4 млн рублей. Строительство инфраструктуры нового кладбища намечено на 2025–2026 годы и обойдется городскому бюджету еще в 48 млн руб., 28 млн из которых будет потрачено в 2025 г. и оставшиеся 20 млн — в 2026 году.

Также, согласно постановлению, в бюджете заложены средства на благоустройство уже существующих кладбищ.