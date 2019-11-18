По факту картельного сговора между самарскими и ульяновскими дорожниками возбуждено уголовное дело

Подразделение следственного управления МВД по Самаре возбудило уголовное дело в отношении участников картельного сговора на торгах по ремонту автомобильных дорог в Самарской и Ульяновской областях, сообщает ОНФ.

"Речь идет о выявленном нами картельном сговоре между двумя обществами с ограниченной ответственностью — "Самаратрансстрой" и "Ульяновсктрансстрой", которые участвовали в девяти аукционах на общую сумму более 2,5 млрд рублей. ФАС России подтвердила наличие сговора и уже оштрафовала одного из участников на сумму более 28 млн руб.", — рассказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки" в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин.

По его словам, специалисты антимонопольного органа подтвердили, что компании присылали заявки на участие в торгах и другие документы с одного IP-адреса. Задача у сговорившихся участников была одна — поддержание максимально высокой цены на торгах.

По словам заместителя прокурора Самарской области Алексея Павлова, действия участников сговора квалифицируются по п. "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ. За такое преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.