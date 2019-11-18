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Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку подкупить сотрудника таможни

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, предложившего сотруднику Самарской таможни взятку за въезд на территорию России без досмотра машины с контрафактными автозапчастями, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Грузовик с запчастями, имеющими признаки контрафакта, прибыл из Средней Азии. Беспрепятственный проезд и непроведение таможенного досмотра бизнесмен оценил в 100 тыс. рублей. Сотрудник ведомства предупредил предпринимателя о недопустимости данных действий и о возможной уголовной ответственности. Мужчина предупреждение проигнорировал.

О факте склонения к совершению коррупционного правонарушения таможенник незамедлительно сообщил руководству таможни.

Предпринимателю вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ "Покушение на дачу взятки в значительном размере за заведомо незаконные действия". Санкции данной статьи предусматривают уголовные наказания, в том числе лишение свободы на срок до восьми лет.

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