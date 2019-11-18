В "Новом пространстве" откроется выставка "Приоритеты"

В галерее "Новое пространство" СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 26 ноября, в 19:00, откроется выставка "Приоритеты".

Она познакомит с творчеством 12 художников из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Ялты: Андрея Данилова, Алена Даниловой, Ирины Елизаровой, Дениса Елисеенко, Алексея Зуева, Вадима Конева, Елены Куштынова, Елены Макеевой, Евгения Масленникова, Елены Островской, Фаины Ольшевской и Евгении Тарасовой.

"Темой проекта является определение точки отсчета в жизни и в творчестве, — рассуждает руководитель галереи Светлана Данилова, — главное — кто или что повлияло на этот выбор и дальнейшее развитие в профессиональной деятельности и личной жизни. Выставка познакомит зрителя с работами состоявшихся художников с опытом, умением, знаниями и огромной работоспособностью, которые хотят делиться своим опытом и продолжать учиться".

Выставка будет работать до 18 декабря.