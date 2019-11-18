Делегаты изучили опыт Самарской области по формированию единого образовательного пространства.

Самарская область на четыре дня стала стажировочной площадкой по формированию единого подхода к обучению детей и общего образовательного пространства, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Самарская область в числе пилотных регионов 20 лет назад начала работу по формированию единого образовательного пространства. Уже в 2011 году были созданы 435 государственных школ. Они перешли в ведение регионального министерства по второй модели управления. Это значит, что за ремонт и содержание зданий отвечают местные власти.

Общеобразовательные учреждения Самары и Тольятти в большинстве своем сохранили муниципальный статус. Кроме того, 37 муниципалитетов губернии в настоящий момент разделены на 13 территориальных округов, что позволяет создать межмуниципальное взаимодействие в организации образовательного процесса школьников.

"У нас выстроено эффективное взаимодействие по организации образовательного процесса и с муниципальными районами и городскими округами, где школы государственные, и с муниципалитетами Самары и Тольятти, где образовательные учреждения муниципальные. Это особенно важно в ходе реализации национального проекта "Образование". Как пример, при создании центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" были привлечены средства из федеральной и региональной казны, а вот ремонт в них делали за счет муниципальных бюджетов", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

За годы участия в проекте Самарская область вошла в список регионов- лидеров по результатам единого государственного экзамена. В губернии появились межмуниципальные ресурсные центры. Для тиражирования успешного опыта Министерство просвещения РФ выбрало 63-й регион в качестве стажировочной площадки.

"Когда в России заговорили о регионализации образовательной системы, в Самарской области этот процесс уже был запущен, и одна из предложенных моделей плавно легла на практику, которая складывалась в этом пилотном регионе, — отмечает федеральный преподаватель, куратор стажировочной площадки от Министерства просвещения РФ Ирина Сахнова. — Опыт вашего региона имеет очень большое значение. Мы видим финансово-экономическую выгоду при применении такой модели, видим, как повышается качество образования, формируется единое образовательное пространство".

Изучить накопленный опыт приехали делегации из 8 регионов страны — Новосибирской, Томской, Оренбургской. Волгоградской областей, республик Мордовии, Башкортостан и Татарстан, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

В первый же день гостей принимал образовательный центр "Южный город". После подробной экскурсии по учебным классам директор школы Владимир Кильдюшкин на примере своей образовательной организации поделился с коллегами опытом применения финансово-экономических механизмов реализации выбранной в регионе модели управления.

На следующий день делегация посетила Поволжский Дом учителя в Новокуйбышевске. На встрече речь шла и об опыте взаимодействия Поволжского территориального управления образования с муниципалитетами.

"Я считаю, что этот опыт Самарской области нужно внедрять в других регионах, потому что такая модель управления образованием значительно экономит денежные средства, делает образование более доступным. Дети из отдаленных сельских школ могут пользоваться теми же ресурсами, что и их сверстники из крупных общеобразовательных учреждений", — уточняет директор Кривошеинской школы Томской области Татьяна Зуева.

Участники стажировки планируют перенимать и опыт Самарской области в сфере государственно-частного партнерства. Как он работает в системе образования — начиная от детского сада и заканчивая вузом — показали на примере Тольятти. Гостям также рассказали о механизмах выделения средств, которые получают муниципальные детсады, школы и коллежи Автограда в рамках третьей модели управления образовательными организациями.

"Это не просто прямое субсидирование, а субсидирование с условием, когда мы в этом соглашении прописываем, какие показатели должны достигнуть организации негосударственные, чтобы получить эту субсидию. Понятно, что в эти показатели мы включаем задачи, которые перед нами ставят Федерация и регион", — рассказала руководитель Тольяттинского управления министерства образования и науки Самарской области Ирина Кочукина.

Региональную поддержку получает некоммерческая организация — Поволжский Православный Институт. Он основан 6 лет назад при поддержке правительства Самарской области и является первым в ПФО и третьим в России. Студенты имеют редкую возможность получить светское образование, в котором сочетаются социальное, гуманитарное и теологическое направления обучения.

"Это неоценимый опыт на самом деле для нашего региона, где не происходит в данный момент апробации каких-то моделей. Мы приехали сюда действительно за опытом, и тот опыт, с которым мы тут познакомились, дает нам возможность понять, над чем предстоит нам работать", — подчеркнула специалист управления образованием Убинского района Новосибирской области Татьяна Харитонова.

На сегодняшний день Министерство просвещения РФ определило 20 регионов, которым предстоит задуматься о переходе школ в статус государственных учреждений. Представители восьми из них после стажировки в Самарской области подготовили отчет, в котором отразили итоги обучения.