Появилось видео с авиадебоширом, прилетевшим из Анталии в Самару

Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте предоставило видео с участием 26-летнего авиадебошира, летевшего 16 ноября авиарейсом Анталия - Самара. После посадки в аэропорту Курумоч полицейские привлекли его к ответственности по двум статьям КоАП РФ.

Напомним, 16 ноября транспортным полицейским поступило сообщение о том, что пассажир самолета, прибывшего в Самару из Анталии, во время полета выпивал и нецензурно оскорблял экипаж и других пассажиров.

"Полицейские доставили авиадебошира в дежурную часть, - уточнили в транспортной полиции. - Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения".

В отношении правонарушителя составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и ст. 20.20 КоАП РФ ("Распитие алкоголя в запрещенных местах"). По этим протоколам будут приняты соответствующие решения.