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Пассажир авиарейса "Анталия - Самара", куривший на борту и употреблявший алкоголь, оштрафован

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в 14:10 поступило заявление от старшего бортпроводника самолета аэробус А-321 авиакомпании Red Wings рейса ИН 7028 "Анталия - Самара" о привлечении 26-летнего пассажира у ответственности за распитие алкогольных напитков и курение электронных сигарет в салоне самолета, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как пояснили в надзорном ведомстве, во время полета к данному пассажиру неоднократно подходили бортпроводники, делали замечания, он говорил, что прекратит, а потом снова начинал курить.

В итоге пассажир был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и по статье 20.20 КоАП РФ (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах). Протоколы в его отношении составили сотрудники полиции.

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