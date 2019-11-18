В Самаре за мошенничество осудили сотрудницу Роспотребнадзора

Суд рассмотрел уголовное дело 47-летней сотрудницы Роспотребнадзора, которую обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области в ноябре 2018 г. через посредника сообщила недостоверную информацию о внеплановой выездной проверке магазина меховых изделий.

Посредник предложил ей за 20 тыс. руб. не проводить проверку. Госслужащая согласилась и назвала номер банковской карты, на которую позже перечислили деньги. На самом же деле женщине не поручали никакой проверки, поэтому повлиять на ее ход и результаты она не могла.

Суд назначил обвиняемой два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, ее на полтора года лишили права занимать должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.