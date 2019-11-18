Экс-полицейского из Жигулевска обвиняют в мелком взяточничестве

Прокурор Жигулевска направил в суд уголовное дело 23-летнего бывшего полицейского (водителя) отделения ППСП городского О МВД России. Его обвиняют по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Мелкое взяточничество"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, летом 2019 г. полицейский потребовал 6 тыс. руб. от жителя Жигулевска, который нанял иностранцев. Якобы за эти деньги правоохранитель "закрыл бы глаза" на миграционные нарушения.

Деньги полицейский получил 15 июля 2019 г., после чего его задержали сотрудники собственной безопасности областного ГУ МВД.