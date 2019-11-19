В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения правоохранителя на овощебазе

Следственный отдел по Кировскому району Самары областного СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения травм сотруднику правоохранительных органов на 3-ей овощной базе на ул. Олимпийской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В основу уголовного дела легли события, произошедшие 13 ноября, когда правоохранители проводили рабочие мероприятия на овощной базе.

По версии следствия, на правоохранителей напали какие-то люди. Один из стражей порядка получил травмы. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

"Сейчас следствие продолжается", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.