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Преступления Происшествия

В Самаре задержан мужчина с гашишем

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В вечернее время суток возле одного из домов на ул. Стара-Загоре в Самаре был задержан 38-летний мужчина. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток с веществом растительного происхождения внутри.

Согласно справке об исследовании, изъятое — гашиш, общая масса которого составила более 9 гр. По информации сотрудников полиции, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

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