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Экология Общество

Сызранский НПЗ выпустил рекордное количество мальков сазана

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Сызранского НПЗ — дочернего общества НК "Роснефть" — выпустили в Саратовское водохранилище 195 тысяч мальков сазана.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Подобную акцию экологи СНПЗ проводят ежегодно. За последние годы нефтепереработчики переселили на постоянное жительство в волжские воды полмиллиона подрощенной молоди стерляди, толстолобика, белого амура и сазана. Но такого количества, как в этом году, одновременно не доводилось выпускать ни разу.

По мнению начальника Управления охраны окружающей среды и очистных сооружений СНПЗ Павла Ишеева, искусственное воспроизводство и выпуск мальков крайне важны для экологического баланса реки.

Каждая акция по зарыблению тщательно готовится и проходит под контролем специалистов. В первую очередь определяется видовой и количественный состав молодняка. По заказу завода рыбопитомник подращивает рыбок до оптимальных размеров. Например, сеголетки сазана лучше всего приживаются в естественной среде, достигнув размеров "навески" в 20 граммов.

Осенью вода в реке становится прозрачней — перестают размножаться водоросли, стихает бурная летняя жизнь планктона. А вот кислорода становится заметно больше. Именно это время ихтиологи считают самым удачным для выпуска в открытое плавание мальков сазана.

На этот раз из бассейнов рыбопитомника в специальном резервуаре мальки приехали на сызранский берег уже под вечер. Перед тем как выпустить молодь в Волгу, специалисты измерили в реке и резервуаре температуру воды — ее резкий перепад может вызвать у сеголеток стресс. Показатели оказались в пределах нормы, и экологи дали добро на выпуск. Около 4 тонн сазана отправились в реку на вольные хлеба. За процессом наблюдали специалисты Средневолжского территориального управления Росрыболовства Самарской области.

Сергей Карпов, мастер спорта по ловле спиннингом с лодок и чемпион России, считает, что в Саратовском водохранилище сазан встречается не так часто, как хотелось бы. А между тем, это ценная рыба промыслового и любительского лова. Кстати. благодаря отменному аппетиту сазан отлично регулирует природный баланс водоема.

Выпуск рыбы — не разовая акция. Это часть системной и эффективной работе по охране природы, которую проводит Сызранский НПЗ. Предприятие не раз становилось призером регионального конкурса "ЭкоЛидер" и уже второй год подряд признается победителем смотра "Лидер природоохранной деятельности в России".

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