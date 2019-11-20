"Коллектора", названивавшего в новокуйбышевский детсад, оштрафовали

Жителя Самары обязали заплатить штраф за навязчивые "коллекторские" звонки в детский сад. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Напомним, в июле 2019 г. стало известно о том, что от имени организации, ранее являвшейся микрокредитной, самарец звонил в детский сад из-за просроченной задолженности. При этом мужчина не являлся сотрудником организации и действовал якобы по устной договоренности.

Во время проверки этого случая выяснилось, что самарец "кошмарил" не одно, а сразу три дошкольных учреждения.

В итоге мужчину обязали выплатить штраф 40 тыс. руб., а организацию, от имени которой он звонил, — 20 тыс. рублей.

Всего с начала 2019 г. суды рассмотрели 35 аналогичных административных дел и назначили штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей.