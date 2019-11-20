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ВККС ищет заместителя председателя Самарского облсуда

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Самарского областного суда.

Заявления от кандидатов на эту должность будут приниматься до 16 декабря текущего года.

Напомним, в настоящее время в Самарском облсуде вакантны две должности заместителей председателя - одна из них освободилась после того, как 18 марта 2019 г. Вадим Кудинов перешел с нее на пост председателя облсуда, вторая - в октябре после истечения срока полномочий Сергея Шкурова.

На одно из свободных мест зампреда облсуда уже претендует председатель судебной коллегии по административным делам этого суда Александр Шилов.

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