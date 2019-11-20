ВККС ищет заместителя председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакантной должности заместителя председателя Самарского областного суда.

Заявления от кандидатов на эту должность будут приниматься до 16 декабря текущего года.

Напомним, в настоящее время в Самарском облсуде вакантны две должности заместителей председателя - одна из них освободилась после того, как 18 марта 2019 г. Вадим Кудинов перешел с нее на пост председателя облсуда, вторая - в октябре после истечения срока полномочий Сергея Шкурова.

На одно из свободных мест зампреда облсуда уже претендует председатель судебной коллегии по административным делам этого суда Александр Шилов.