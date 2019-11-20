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В московском метро откроется фотовыставка "Самарская область. Просто полюбить"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, на площадке в переходе между станцией метро "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина" Московского метрополитена состоится открытие фотовыставки "Самарская область. Просто полюбить".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Выставка направлена на популяризацию туристского потенциала Самарской области среди гостей и жителей Москвы, повышение узнаваемости нашего региона. Концепция фотовыставки отражает самые яркие достопримечательные объекты Самарской области, которые так #простополюбить.

На фотографиях изображены волжские просторы, многогранная архитектура и величественные святыни земли Самарской — всего 30 фоторабот, дизайн-макет которых разработало ГБУ СО "Туристский информационный центр", подведомственное министерству культуры Самарской области.

Это уже второй совместный проект полномочного представительства губернатора Самарской области при президенте РФ и Правительстве РФ, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ГУП "Московский метрополитен".

Работа выставки продлится до 21 декабря 2019 года, вход свободный.

"Наша задача — показать с помощью фотовыставки природное, культурное и архитектурное наследие, которым обладает Самарская область, раскрыть ее современный облик. Мы полагаем, что фотопроект вызовет неподдельный интерес к изучению гостями и жителями Москвы еще неизведанных ими мест Самарской губернии", — отметил вице-губернатор, полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте РФ и Правительстве РФ Андрей Когтев.

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