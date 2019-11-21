В Самарской области начался суд над мужчиной, убившим дочь

В Самарской области начался суд над 29-летним Федором Ефименко, которого обвиняют в убийстве младенца, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2018 г. в Тольятти пьяный отец избил свою дочь, которой не было и полутора лет. От полученных травм девочка скончалась в городской детской больнице.

По информации издания, малышка родилась 9 июня 2017 г., но родительской любви и ласки на ее долю перепало не особенно много. Оба родителя девочки злоупотребляли спиртным и, по словам соседей и родственников, были жестоки к малышке. Полиция поставила семью на учет. Ребенок в полгода по развитию был на уровне трехмесячного младенца. Время шло, а "воспитание" девочки становилось все более жестким. Синяки, ссадины, гематомы, сломанная ключица.

Однажды брат матери ребенка позвонил в полицию и заявил о жестоком обращении с младенцем. В дом пришли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Полиция поставила семью на учет, но для девочки все осталось по-прежнему.

В ночь с 29 на 30 ноября малышка осталась один на один со своим отцом. Мама где-то праздновала свой день рождения, папа был пьян. Что именно он делал с дочерью, следствию установить удалось лишь предположительно. Однако эксперты впоследствии насчитали на ее теле не менее двух десятков ударов. Самые тяжелые пришлись по голове. На следующий день, когда дядя девочки вызвал ей "Скорую помощь", она уже едва дышала. "Слабое биение сердца удалось зафиксировать только с помощью приборов, — рассказали медики. — Мама девочки, когда появилась в квартире, была еще пьяна, она даже не подошла к малышке. А всю дорогу в больницу спрашивала не как ее состояние, а что же теперь будет и что им с мужем грозит".

Спасти малышку не удалось, под суд отдали ее отца — Федора Ефименко. Ему вменили три статьи: ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство малолетнего в беспомощном состоянии. Ни по одному из пунктов своей вины он не признал.

В среду, 20 ноября, Федор Ефименко рассказал суду свою версию произошедшего в ту ночь. Он признал, что был пьян и плач дочери его раздражал.

"Мы поругались с женой по телефону, от нашего разговора на повышенных тонах проснулся ребенок. Я подошел к дочери, ее памперс был полный, — вспоминал события Ефименко. — Я ее поднял, но, видимо, взял не слишком аккуратно, она упала и ударилась головой о бортик кровати. Я ее укачал, она уснула. Я тоже".

Второй раз малышка проснулась уже глубокой ночью. Так как от нее уже ощутимо пахло, отец решил ее все же помыть.

"Я понес ее ванную, но споткнулся на пороге и упал на нее всей массой тела. Возможно, тогда она и получила те травмы, про которые вы говорите, но мне показалось, что я ее не изувечил — объяснял подсудимый гособвинителю, что произошло. — Наутро я к ней особенно не приглядывался, она была бледненькая, но вроде бы спокойно спала на спине. Я собрался и ушел на работу".

По пути он позвонил жене, сказал, что дочери, возможно, нужна помощь медиков. Первым в квартиру вернулись не мама или папа, а дядя ребенка — он-то и вызвал скорую помощь. По словам полицейских, которые прибыли на место происшествия, папа заявился домой под вечер пьяный.

В суде огласили показания, которые Федор Ефименко давал в самом начале следствия: там он подробно рассказывал, как реагировал на раздражающий плач дочери. Сначала пару раз ударил ее по лицу, потом поднял ее двумя руками над кроваткой и с силой бросил вниз так, что малышка ударилась головой о деревянный бортик. Но теперь подсудимый заявил, что все это — неправда.

Однако и мама ребенка, согласно показаниям свидетелей, была немногим лучше: близкая подруга семьи в суде рассказывала о некоторых случаях неоправданной жестокости, которые она видела своими глазами.

Как сообщила изданию прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, мама погибшей девочки в суде отказалась давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Но ранее следователям она объясняла: синяки на теле дочки она видела, но на мужа никуда не жаловалась, потому что боялась, что у них отберут ребенка.

Во время расследования этого уголовного дела следователь просил руководство тольяттинской полиции обратить внимание на работу сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, которая выглядела не слишком эффективной: семья состояла на учете, но от трагедии маленькую Настю это не уберегло.

Ее отцу, Федору Ефименко, теперь грозит самое суровое наказание: гособвинение еще не озвучило, какого наказания он "достоин", но санкции статьи, по которым ему предъявлено обвинение, предусматривают даже пожизненное лишение свободы.