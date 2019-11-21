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АО "Транснефть - Приволга" завершило комплекс работ на подводных переходах магистральных нефтепроводов через Волгу

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение подводного перехода через р. Волгу на 82 км магистрального нефтепровода (МН) Покровка — Сызрань и капитальный ремонт участков подводного перехода на 324 км МН Бугуруслан — Сызрань в районе г. Сызрань (Самарская область).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Плановые мероприятия выполнялись в период с мая по октябрь текущего года специалистами участка службы подводно-технических работ АО "Транснефть - Подводсервис" при постоянном взаимодействии со специалистами Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга".

Цель — приведение в соответствии с регламентными документами участков подводных переходов магистральных нефтепроводов с ненормативной глубиной залегания для обеспечения надежной и безопасной транспортировки нефти.

Подводные переходы МН Покровка — Сызрань и Бугуруслан — Сызрань через р. Волга пролегают в одном технологическом коридоре, ширина пересекаемой водной преграды является одной из самых протяженных в АО "Транснефть - Приволга" — более 8 км.

Было использовано три единицы плавсредств, в том числе плавучий кран. Водолазы АО "Транснефть - Подводсервис" выполнили работы по приведению отметок поверхности грунта над трубопроводами до нормативных. На дно Волги в местах прохождения подводных переходов МН были уложены гибкие бетонные маты для укрепления конструкции.

В период проведения работ на подводных переходах транспортировка нефти по данным участкам МН Покровка — Сызрань и Бугуруслан — Сызрань не прекращалась.

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