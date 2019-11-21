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Преступления Происшествия

Самарца обвиняют в мошенничестве с автостраховкой

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу одного из обвиняемых в страховом мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина вместе с подельниками организовал фиктивные ДТП в Самаре для незаконного получения страховых выплат. Так, 27–28 июля 2017 г. они инсценировали столкновение двух автомобилей в Ленинском районе.

Злоумышленники составили ложные схему аварии, справку о ДТП и другие документы, на основании которых получили страховку 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд. Дело остальных соучастников еще находится в производстве областного СУ СК РФ.

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