Самарца обвиняют в мошенничестве с автостраховкой

Зампрокурора Самарской области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу одного из обвиняемых в страховом мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, мужчина вместе с подельниками организовал фиктивные ДТП в Самаре для незаконного получения страховых выплат. Так, 27–28 июля 2017 г. они инсценировали столкновение двух автомобилей в Ленинском районе.

Злоумышленники составили ложные схему аварии, справку о ДТП и другие документы, на основании которых получили страховку 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Ленинский районный суд. Дело остальных соучастников еще находится в производстве областного СУ СК РФ.