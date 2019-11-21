Гражданин Армении получил восемь с половиной лет колонии за изготовление наркотиков в Самаре

В Самаре суд приговорил 31-летнего гражданина Армении к восьми с половиной годам колонии строгого режима за изготовление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина приобрел реагенты, специализированные приборы, посуду и с февраля 2019 г. изготавливал наркотики, которые планировал сбывать, в том числе с помощью интернета.

Деятельность подозреваемого пресекли 22 марта 2019 года. Он успел изготовить не менее 1,9 кг запрещенных веществ.

Приговор в законную силу еще не вступил.