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Суды Происшествия

Гражданин Армении получил восемь с половиной лет колонии за изготовление наркотиков в Самаре

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд приговорил 31-летнего гражданина Армении к восьми с половиной годам колонии строгого режима за изготовление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Мужчина приобрел реагенты, специализированные приборы, посуду и с февраля 2019 г. изготавливал наркотики, которые планировал сбывать, в том числе с помощью интернета.

Деятельность подозреваемого пресекли 22 марта 2019 года. Он успел изготовить не менее 1,9 кг запрещенных веществ.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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