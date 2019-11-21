Объявленный в федеральный розыск налоговик из Самары найден в больнице

Пропавший из поля зрения следователей, подозреваемый в коррупции начальник отдела досудебного регулирования налоговых споров № 2 УФНС Виталий Арефьев обнаружен в одной из самарских больниц. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 6 ноября подозреваемый получил от представителя ООО 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался в качестве взятки передать деньги должностным лицам УФНС по Москве за незаконную перерегистрацию тольяттинского ООО на территории столицы, а также за незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Действия налоговика пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В следствии корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что материал в отношении Арефьева поступил к ним 11 ноября и в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение в посредничестве во взяточничестве"). До 11 ноября Арефьев не обладал статусом подозреваемого. В рамках уголовного дела его не задерживали и не избирали меру пресечения. Поэтому следствию не известно, где находился Арефьев с 11 по 15 ноября. В федеральный розыск мужчину объявили 15 ноября, так как он не явился на допрос.

Сейчас следователи выяснили, что Арефьев находится в больнице с 18 ноября.

"В связи с тем, что подозреваемому проведена операция, следственные действия с ним не проводили", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.