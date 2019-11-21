16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Объявленный в федеральный розыск налоговик из Самары найден в больнице В Тольятти задержали пьяного водителя, уже судимого за нетрезвую езду В Исаклинском районе будут судить дальнобойщика за убийство попутчицы В Самаре задержан мужчина с гашишем В Самаре возбудили уголовное дело по факту избиения правоохранителя на овощебазе

Преступления Происшествия

Объявленный в федеральный розыск налоговик из Самары найден в больнице

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пропавший из поля зрения следователей, подозреваемый в коррупции начальник отдела досудебного регулирования налоговых споров № 2 УФНС Виталий Арефьев обнаружен в одной из самарских больниц. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 6 ноября подозреваемый получил от представителя ООО 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался в качестве взятки передать деньги должностным лицам УФНС по Москве за незаконную перерегистрацию тольяттинского ООО на территории столицы, а также за незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Действия налоговика пресекли сотрудники УФСБ России по Самарской области.

В следствии корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что материал в отношении Арефьева поступил к ним 11 ноября и в тот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение в посредничестве во взяточничестве"). До 11 ноября Арефьев не обладал статусом подозреваемого. В рамках уголовного дела его не задерживали и не избирали меру пресечения. Поэтому следствию не известно, где находился Арефьев с 11 по 15 ноября. В федеральный розыск мужчину объявили 15 ноября, так как он не явился на допрос.

Сейчас следователи выяснили, что Арефьев находится в больнице с 18 ноября.

"В связи с тем, что подозреваемому проведена операция, следственные действия с ним не проводили", — пояснили в СУ СК РФ по Самарской области.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1