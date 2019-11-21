Двух мужчин и женщину осудили за серию разбоев в Похвистневском районе

Самарский областной суд 21 ноября вынес приговор трем участникам ОПГ, совершавшим разбойные нападения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее обвиняемых признали виновными присяжные.

В декабре 2018 г. участники ОПГ пришли в магазин "Горилка" в Похвистнево и забрали из кассы 2,5 тыс. рублей. В январе 2019 г. они наведались в магазин "Пивзавод" в с. Подбельск Похвистневского района и похитили 18,7 тыс. рублей. В феврале 2019 г. злоумышленники устраивали налеты на АЗС в Красноярском и Сергиевском районах и присвоили 31 тыс. руб., а также золотые украшения сотрудницы стоимостью около 12 тыс. рублей.

Во время разбоев налетчики использовали нож, травматический пистолет "ИЖ-79-9Т" и пневматический пистолет "МП-654К Cal 4,5 мм".

Двое мужчин занимались самими разбойными нападениями, а женщина возила их на своей машине "на дело", но сама оставаясь в автомобиле.

Во время следствия мужчины частично признавали вину, женщина вину не признала.

Суд назначил налетчикам 13 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.