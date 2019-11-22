В Жигулевске мужчина ходил в гости и воровал ювелирные украшения

Полиция Жигулевска завершила расследование многоэпизодного уголовного дела по квартирным кражам.

Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что за два месяца 2019 г. после нахождения местного жителя в гостях, из квартир потерпевших пропадали золотые украшения.

Так, в августе 2019 г. было похищено золотое кольцо и мужской перстень. Причиненный материальный ущерб составил 24 тыс. рублей. В сентябре в квартире на ул. Приволжской из шкатулки пропали золотые серьги, подвеска, браслет и четыре кольца, общей стоимостью более 30 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению кражи может быть причастен 19-летний безработный. Правоохранители установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным правоохранителей, все похищенное имущество мужчина сдал в ломбарды, расположенные на территории города, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб потерпевшим в полном объеме.

За совершение краж молодому человеку может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.