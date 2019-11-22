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Преступления Происшествия

В Жигулевске мужчина ходил в гости и воровал ювелирные украшения

ЖИГУЛЕВСК. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Жигулевска завершила расследование многоэпизодного уголовного дела по квартирным кражам.

Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что за два месяца 2019 г. после нахождения местного жителя в гостях, из квартир потерпевших пропадали золотые украшения.

Так, в августе 2019 г. было похищено золотое кольцо и мужской перстень. Причиненный материальный ущерб составил 24 тыс. рублей. В сентябре в квартире на ул. Приволжской из шкатулки пропали золотые серьги, подвеска, браслет и четыре кольца, общей стоимостью более 30 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска предположили, что к совершению кражи может быть причастен 19-летний безработный. Правоохранители установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. По данным правоохранителей, все похищенное имущество мужчина сдал в ломбарды, расположенные на территории города, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время подозреваемый возместил причиненный материальный ущерб потерпевшим в полном объеме.

За совершение краж молодому человеку может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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