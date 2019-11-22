Сотрудница Роспотребнадзора по Самарской области осуждена за мошенничество

Сотрудница Управления Роспотребнадзора по Самарской области признана виновной в мошенничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Собранные следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному специалисту-эксперту отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Наталье Лобиной. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 г. Лобина получила от индивидуального предпринимателя через другого сотрудника Роспотребнадзора денежные средства в размере 20 тыс. руб., пообещав не проводить внеплановую проверку, несмотря на то, что распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки издано не было и ее проведение Лобиной не поручалось, в связи с чем она не могла повлиять на ход и результаты внеплановой выездной проверки ввиду отсутствия служебных полномочий.

Приговором федерального суда Автозаводского района города Тольятти Лобиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.