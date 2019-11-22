16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти ребенок пострадал из-за столкновения Volkswagen и Renault В ДТП на ул. Арцыбушевской в Самаре пострадали две женщины Владелец машины, под колесами которой погибла женщина в Обшаровке, пришел в полицию Под Самарой водитель легковушки врезался в остановившийся для поворота грузовик При столкновении двух легковушек в Жигулевске пострадали три человека

ДТП Происшествия

В Тольятти ребенок пострадал из-за столкновения Volkswagen и Renault

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 21 ноября, в 8:30, в Тольятти в ДТП попал 62-летний водитель Volkswagen Tiguan, ехавший по двору со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, в районе дома № 57 по ул. Дзержинского, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу и столкнулся с Renault Sandero под управлением 35-летней женщины.

В аварии пострадал пятилетний пассажир Renault. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1