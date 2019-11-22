В Тольятти ребенок пострадал из-за столкновения Volkswagen и Renault

В четверг, 21 ноября, в 8:30, в Тольятти в ДТП попал 62-летний водитель Volkswagen Tiguan, ехавший по двору со стороны ул. Свердлова в направлении ул. Дзержинского. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, в районе дома № 57 по ул. Дзержинского, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу и столкнулся с Renault Sandero под управлением 35-летней женщины.

В аварии пострадал пятилетний пассажир Renault. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.