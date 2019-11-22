СИБУРу возвращено название "Тольяттикаучук"

"Татнефть" вернула компании СИБУР в Тольятти историческое название "Тольяттикаучук", говорится в релизе нефтяной компании.

Напомним, в начале ноября текущего года "Татнефть" закрыла сделку с компанией СИБУР по приобретению нефтехимических производств в Тольятти.

"Компания "Татнефть" объявляет о переименовании ООО "Сибур Тольятти" в ООО "Тольяттикаучук". Возврат к историческому наименованию, которое предприятие носило с 1999 по 2016 гг., связан с переходом производства в структуру группы "Татнефть", — говорится в релизе.

"Татнефть" получила все необходимые документы, подтверждающие смену названия предприятия.

Изменение названия компании не повлияет на ее взаимодействие с третьими лицами, госорганами и сотрудниками, подчеркивает "Татнефть". Главой компании остается Юрий Морозов.