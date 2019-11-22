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Спорт

"Самарский Стройфарфор" стал абсолютным победителем Фестиваля спорта

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошедшие выходные организации и компании Волжского района встретились на Фестивале спорта. Соревнования проводились в пяти видах спорта. Команда "Самарского Стройфарфора" одержала победу на всех этапах и получила главный кубок мероприятия.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

Фестиваль спорта уже пятый год подряд собирает на спортивных площадках работников предприятий, расположенных на территории Волжского района. "Традицию будем поддерживать и надеемся, что в следующем году нас поддержат и другие предприятия района, и фестиваль станет масштабнее", — отметил Михаил Дубровин, главный судья фестиваля.

Активным участником фестиваля всегда выступает "Самарский Стройфарфор". На заводе приветствуют спортивные начинания сотрудников, создают хорошие условия для тренировок и всегда живо откликаются на подобные приглашения. Вот и в этом году завод заявил участие команд во всех видах спорта, которые проходили в рамках фестиваля: парковый волейбол, шашки, дартс, мини-футбол, плавание.

На Фестивале спорта команды "Самарского Стройфарфора" заняли первые места во всех соревнованиях и стали победителями мероприятия. Среди героев этого спортивного дня — игрок футбольной команды Станислав Сединкин, который на заводе трудится наладчиком оборудования. "В команде "Самарского Стройфарфора" я уже четвертый год, в футбол же играю более 20, — рассказал он. — На фестивале мы выкладывались по полной, как и всегда, но в этот раз у нас был дополнительный стимул выиграть — день рождения у одного из игроков нашей команды. Мы, конечно, хотели поздравить его победой, что нам и удалось сделать".

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