16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец, угрожая ножом, открыто похитил у мужчины телефон В Жигулевске мужчина ходил в гости и воровал ювелирные украшения В гараже у самарца обнаружено более пяти килограммов марихуаны Объявленный в федеральный розыск налоговик из Самары найден в больнице В Тольятти задержали пьяного водителя, уже судимого за нетрезвую езду

Преступления Происшествия

Тольяттинец, угрожая ножом, открыто похитил у мужчины телефон

ТОЛЬЯТТИ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Тольятти поступило сообщение от жителя Центрального района о том, что около одного из домов города, неизвестный, угрожая ножом, похитил у него сотовый телефон. Ущерб пострадавший оценил в 12 тыс. рублей.

Потерпевший вместе с сотрудниками полиции составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка была доведена до всего личного состава.

В течение кратчайшего времени оперуполномоченными был задержан молодой человек схожий по приметам и доставлен в ближайший отдел полиции. Им оказался местный 29-летний житель, который ранее не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции. Подозреваемый сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что ему нужны были деньги. На данный момент полицейские устанавливают местонахождение сотового телефона.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", было возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1