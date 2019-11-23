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Общество

Вандалы сломали спортплощадку в самарском сквере им. Фадеева

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: администрации Самары пресс-служба

В сквере им. Фадеева, территория которого полностью благоустроена и обновлена в этом году, произошел случай вандализма. За последние несколько дней сломана часть забора и сидения на спортивной площадке.

На создание этого общественного пространства потрачены значительные бюджетные средства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и огромные силы и старания активных горожан.

"Просим вас не оставаться равнодушными и сохранить любимый городской сквер!", - призывает администрация города. 

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