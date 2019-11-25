16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Право аренды земли под ЖК "Чемпион" в Самаре вновь выставят на торги Самарских дольщиков рассчитают деньгами, но без индексации ТРК "Амбар" построили на месте планируемой станции метро Александр Хинштейн: "Незаконное строительство у ЦАВа остановлено" Дворец спорта на ул. Молодогвардейской построен на 24%

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На "Самарском Стройфарфоре" открыли школу для изобретателей

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Самарский Стройфарфор" организовал для своих сотрудников "Школу изобретателей". Здесь каждый сотрудник может пройти обучение и научиться творческому подходу в своей профессии, грамотно формулировать рационализаторские идеи и научно их обосновывать.

Фото: Фото предоставлено ООО "Самарский Стройфарфор"

"Самарский Стройфарфор" всегда серьезно относился к теме повышения качества продукции и производительности труда: на заводе давно действует система поощрения работников за любые рационализаторские предложения. Но сегодня завод решил пойти дальше и стал обучать сотрудников в созданной на предприятии "Школе изобретателей" по специальной программе, которая как раз и предназначена для анализа и решения изобретательских задач.

Недавно состоялся первый выпуск школы, ученики которой в течение двух месяцев изучали теорию изобретательства и на основе полученных знаний сумели разработать и защитить проекты по улучшению производительности труда на родном предприятии.

"Темы для проектов мы не придумывали, а предложили работникам решить актуальные для завода проблемы. И они с этой задачей справились, — отметил Владимир Шишкин, руководитель рационализаторской деятельностью на "Самарском Стройфарфоре". — Все предложенные идеи оригинальные и эффективные, патентного уровня. Хотя такую цель мы не ставим. Все не могут быть изобретателями, но могут научиться мыслить творчески и находить сильные нестандартные решения. В этом смысл работы нашей школы".

Среди первых выпускников школы — сотрудники, которые уже проявили себя в этой теме. Например, Михаил Мошняков, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования на производстве керамического гранита, разработал несколько рационализаторских предложений по усовершенствованию конструкции печи. Они были приняты руководством, и вот уже 7 месяцев проект успешно работает на заводе. На обучение Михаил Мошняков пришел с другой идеей. "Мы придумали технологическое решение, которое позволит нам уменьшить количество брака при производстве плитки. А это значит — улучшение производительности и качества продукции, — рассказал он. — Обучение очень полезное. Мы здесь приобрели навыки, которые постараемся применить в работе".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1