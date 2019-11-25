На "Самарском Стройфарфоре" открыли школу для изобретателей

"Самарский Стройфарфор" организовал для своих сотрудников "Школу изобретателей". Здесь каждый сотрудник может пройти обучение и научиться творческому подходу в своей профессии, грамотно формулировать рационализаторские идеи и научно их обосновывать.

"Самарский Стройфарфор" всегда серьезно относился к теме повышения качества продукции и производительности труда: на заводе давно действует система поощрения работников за любые рационализаторские предложения. Но сегодня завод решил пойти дальше и стал обучать сотрудников в созданной на предприятии "Школе изобретателей" по специальной программе, которая как раз и предназначена для анализа и решения изобретательских задач.

Недавно состоялся первый выпуск школы, ученики которой в течение двух месяцев изучали теорию изобретательства и на основе полученных знаний сумели разработать и защитить проекты по улучшению производительности труда на родном предприятии.

"Темы для проектов мы не придумывали, а предложили работникам решить актуальные для завода проблемы. И они с этой задачей справились, — отметил Владимир Шишкин, руководитель рационализаторской деятельностью на "Самарском Стройфарфоре". — Все предложенные идеи оригинальные и эффективные, патентного уровня. Хотя такую цель мы не ставим. Все не могут быть изобретателями, но могут научиться мыслить творчески и находить сильные нестандартные решения. В этом смысл работы нашей школы".

Среди первых выпускников школы — сотрудники, которые уже проявили себя в этой теме. Например, Михаил Мошняков, инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования на производстве керамического гранита, разработал несколько рационализаторских предложений по усовершенствованию конструкции печи. Они были приняты руководством, и вот уже 7 месяцев проект успешно работает на заводе. На обучение Михаил Мошняков пришел с другой идеей. "Мы придумали технологическое решение, которое позволит нам уменьшить количество брака при производстве плитки. А это значит — улучшение производительности и качества продукции, — рассказал он. — Обучение очень полезное. Мы здесь приобрели навыки, которые постараемся применить в работе".