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Общество

Победитель WorldSkills Михаил Воронцов получит 1,6 млн руб. на покупку квартиры

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обладатель награды "Лучший представитель страны" европейского и мирового чемпионатов WorldSkills Михаил Воронцов получит 1,6 млн руб. из резервного фонда губернатора Самарской области на покупку жилья. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Виктором Кудряшовым опубликовано на сайте областных властей.

Согласно документу, деньги перечислят продавцу жилплощади безналичным способом. Постановление вступило в силу со дня опубликования - 22 ноября.

Напомним, соревнования по профмастерству прошли в августе текущего года в Казани. Михаил получил премию "Лучший представитель страны" в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ".

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