Победитель WorldSkills Михаил Воронцов получит 1,6 млн руб. на покупку квартиры

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Обладатель награды "Лучший представитель страны" европейского и мирового чемпионатов WorldSkills Михаил Воронцов получит 1,6 млн руб. из резервного фонда губернатора Самарской области на покупку жилья. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Виктором Кудряшовым опубликовано на сайте областных властей.