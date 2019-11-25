Прокуратура добивается ликвидации свалки в Нефтегорском районе

По иску Нефтегорской межрайонной прокуратуры суд обязал администрацию сельского поселения Покровка ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Ранее сотрудники надзорного ведомства обнаружили, на территории Покровки свалку, занимающую 0,72 га.
Прокурор обратился в администрацию муниципального образования, но муниципальные служащие не приняли никаких мер. Но в итоге Нефтегорский райсуд обязал администрацию сельского поселения убрать свалку.