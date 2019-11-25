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Экология Общество

Прокуратура добивается ликвидации свалки в Нефтегорском районе

НЕФТЕГОРСК. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По иску Нефтегорской межрайонной прокуратуры суд обязал администрацию сельского поселения Покровка ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Ранее сотрудники надзорного ведомства обнаружили, на территории Покровки свалку, занимающую 0,72 га.

Прокурор обратился в администрацию муниципального образования, но муниципальные служащие не приняли никаких мер. Но в итоге Нефтегорский райсуд обязал администрацию сельского поселения убрать свалку.

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