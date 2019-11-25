Прокуратура добивается ликвидации свалки в Нефтегорском районе

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По иску Нефтегорской межрайонной прокуратуры суд обязал администрацию сельского поселения Покровка ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.