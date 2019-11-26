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Олимпийские Спорт

Гандболистки "Лады" помогли сборной России одержать победу на турнире в Сеуле

СЕУЛ. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальная сборная России, за которую выступают три тольяттинки (Анастасия Лагина, Елена Михайличенко и Ольга Фомина), а одним из тренеров команды является наставник "Лады" Алексей Алексеев, выиграла в Сеуле все свои матчи в рамках "Handball Premiere 4", сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Фото: "Лада" ГК

Уже после двух туров российская дружина, обыграв в пятницу и субботу команды Венгрии и Сербии, стала недосягаемой для всех своих соперников. Обеспечив себе первое место, она и в матче закрытия достигла успеха, взяв верх над хозяйками площадки.

В то же время легионер "Лады" Виктория Шамановская в составе сборной Белоруссии с 22 по 24 ноября выступила в польском Люблине на Международном турнире в честь 450-летия Люблинского союза. В своем первом матче белоруски убедительно переиграли в пятницу команду Украины — 31:22 (14:10). В субботу они еще более уверенно взяли верх над Литвой — 36:23 (22:8). А в воскресенье уступили Польше — 29:34 (13:17), заняв второе место. Шамановская забила в этих играх 12 голов (пять в первой, четыре во второй и три в третьей).

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