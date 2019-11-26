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Театр Культура

В декабре на сцене театра оперы и балета пройдут премьеры балета "Наяда и рыбак"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 и 21 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоятся премьерные показы одноактного балета "Наяда и рыбак", сообщает пресс-служба САТОБ.

Еще в 1843 г. на сцене Лондонского Королевского театра впервые появилась постановка под названием "Ундина, или Наяда" балетмейстера Жюля Перро на музыку Цезаря Пуни. В 1851 г. оба создателя балета встретились в Петербурге и с высочайшего разрешения начали переносить свои европейские постановки на императорскую сцену.

Российская премьера "Ундины" состоялась в 1851 г. под названием "Наяда и рыбак". В 1892 г. Мариус Петипа ставит собственную версию этого балета — либретто остается прежним, а танцы становятся другими. В 1903 г. хореография меняется снова: на этот раз ее создает, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник — внук Цезаря Пуни Александр Ширяев.

В 1981 г. балетмейстер и педагог Петр Гусев, видевший постановку Ширяева в 1920-х годах, по памяти воссоздает хореографию этого балета и представляет ее на сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр). Из шести картин трехактного балета со множеством пантомимных сцен и сценических эффектов Гусев восстановил лишь танцевальную сюиту с сильно видоизмененным сюжетом.

В Самару этот редкий балет приходит также в виде сюиты, состоящей из четырех картин. Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака создал свою редакцию оригинального либретто Уильяма Грива и Жюля Перро и хореографии Александра Ширяева. Также его авторству принадлежит новая музыкальная драматургия. В этой постановке на сцену впервые начнет возвращаться сценическая машинерия, которой восхищались зрители XIX века.

Художник-постановщик спектакля — Андрей Войтенко; вместе с художником по свету Александром Наумовым они оформляли в САТОБ балеты "Корсар" и "Бахчисарайский фонтан". Художник по костюмам — Татьяна Ногинова, также работавшая над "Бахчисарайским фонтаном". Дирижер-постановщик — Андрей Данилов.

Вторым отделением к "Наяде и рыбаку" будет даваться Grand pas из балета "Пахита".

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