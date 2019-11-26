В Новокуйбышевске мужчину осудили за кражу денег с банковской карты коллеги

Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 24-летнему жителю Кемеровской области Павлу Балабенко, которого обвиняли в покушении на кражу с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Находясь в рабочей командировке в Новокуйбышевске, парень украл банковскую карту коллеги, с которым жил в съемной квартире, и снял с карты 90 тыс. рублей. Оставшиеся 110 тыс. руб. он не смог снять из-за лимита снятия денег.

В суде Балабенко не признал вины. Ему назначили два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.