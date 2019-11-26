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Преступления Происшествия

Сотруднику ФНС Виталию Арефьеву продлили срок задержания на 72 часа

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 ноября, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова продлил срок задержания подозреваемого в коррупции и. о. начальника отдела досудебного регулирования налоговых споров №2 УФНС Виталия Арефьева на 72 часа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 6 ноября подозреваемый получил от представителя ООО 100 тыс. руб. и муляж еще 200 тыс. рублей. Предположительно, Арефьев собирался как взятку передать деньги должностным лицам УФНС по Москве за перерегистрацию тольяттинского ООО на территории столицы, а также за незаконную смену директора организации на лицо с иностранным гражданством.

Действия налоговика пресекли сотрудники ФСБ.

11 ноября Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ  возбудил в отношении Арефьева уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение в посредничестве во взяточничестве"). Сегодня следствие выходило в суд с ходатайством о его аресте. Но суд продлил срок его задержания на 72 часа.

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